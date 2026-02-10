Andalucía actualiza el Pacto por la Conciliación y Corresponsabilidad hasta los 87 millones

La Junta de Andalucía ha actualizado el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, que pasa a contar con 57 medidas y una inversión de 87 millones de euros, según ha anunciado este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Andalucía. Durante su intervención, la consejera ha defendido que "la igualdad es la base de la libertad: libertad para actuar, decidir y pensar", y se ha mostrado convencida de que la conciliación y la corresponsabilidad son elementos "imprescindibles" para alcanzar una igualdad real. López ha recordado que el origen de este pacto se remonta a 2024.