Andalucía aumenta un 50% en 2025 las instalaciones de autoconsumo compartido

Jerez de la Frontera (Cádiz), 17 de febrero de 2026. El autoconsumo colectivo, aquel que permite a varios usuarios como comunidades de vecinos o empresas consumir energía renovable generada por una misma instalación fotovoltaica cercana, ha continuado creciendo en Andalucía, hasta alcanzar cerca de 1.500 instalaciones en 2025, lo que supone casi un 50% más que el año anterior, sumando una potencia instalada de 54,2 megavatios (MW), según ha destacado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.