Andalucía, clave en la exitosa recuperación del lince ibérico.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el primer Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, bajo el lema 'Visión compartida, acción coordinada: Conservación del lince ibérico en la Península Ibérica'. Durante el acto, ha subrayado el "arduo trabajo" de Andalucía para la recuperación y conservación del lince, una labor mantenida durante dos décadas que ha convertido a la comunidad autónoma "en el epicentro de uno de los mayores éxitos de conservación de fauna salvaje a nivel internacional".