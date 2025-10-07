Andalucía se consolida líder en innovación y tecnología con el Global Photonics Economic Forum

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con la innovación y el desarrollo tecnológico en el marco del Global Photonics Economic Forum 2025, organizado por la asociación internacional Óptica en Málaga por segundo año consecutivo. "Lo que hace unos años parecía impensable para una tierra tradicionalmente asociada al sector servicios hoy es una realidad, y Andalucía es ya un referente en innovación, talento y tecnología", ha subrayado.Durante su intervención, la consejera ha destacado que la celebración de este evento mundial en Andalucía supone un reconocimiento al esfuerzo del Gobierno andaluz por situar a la región como referente europeo en fotónica, microelectrónica y semiconductores. Así, se ha referido a la estrategia integral para atraer empresas, centros de investigación y talento internacional, apoyada en incentivos fiscales, digitalización y simplificación administrativa.