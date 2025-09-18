Andalucía defiende en Bruselas la posición común de las CCAA sobre el objetivo climático de UE

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido este jueves durante la celebración del Consejo de Ministros extraordinario de Medio Ambiente de la Unión Europea en Bruselas la posición común alcanzada por las comunidades autónomas en torno al nuevo objetivo climático europeo para 2040.La representante andaluza, junto a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y acompañada del viceconsejero, Sergio Arjona, ha trasladado al resto de Estados miembros el respaldo conjunto de las regiones españolas al objetivo de reducir en un 90% las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040 respecto a 1990, paso fundamental para mantener la senda que lleve a la neutralidad climática en 2050.