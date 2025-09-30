Andalucía defiende que la FP "vive el mejor momento de su historia" junto al tejido empresarial

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha visitado el Centro Integrado de Formación Profesional Aeroespacial Javier Imbroda, en el municipio sevillano de La Rinconada, centro pionero en Andalucía y un referente en España, donde ha mantenido un encuentro con empresarios del sector para seguir acercando e impulsado la Formación Profesional al sector productivo.En su intervención, Castillo ha afirmado que la alianza entre las empresas y la Formación Profesional es la "combinación perfecta" para impulsar la capacidad productiva de Andalucía y alcanzar el éxito de estas enseñanzas.