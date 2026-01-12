Andalucía espera conocer en detalle la financiación antes de decidir si la impugna

El Gobierno andaluz ha expresado este lunes que analizará con detalle el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, porque hay "mucha letra pequeña", antes de tomar una decisión sobre si decide o no "impugnarlo"."En principio, la música no nos gusta y la letra tampoco", ha indicado la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. (Fuente: Junta de Andalucía)