Andalucía inicia una campaña de revisiones dentales a menores en centros de Atención Primaria

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes, en una visita al centro de salud El Porvenir para conocer su gabinete odontólogo, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado "una campaña de captación activa de pacientes contactando por teléfono para ofrecer a los menores una cita de revisión dental en sus centros de Atención Primaria". En una primera fase se llamará a las familias de los niños de seis años y, en una segunda fase, a los de 12.