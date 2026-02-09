Andalucía inicia la vacunación gratuita del rotavirus y adelanta la triple vírica a los 2 años

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que Andalucía comienza ya la vacunación sistemática y gratuita frente al rotavirus en lactantes este mes de febrero. Esta es una de las principales novedades que incorpora el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de Andalucía para 2026, aprobado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, "uno de los más amplios y completos del país", a los que el Servicio Andaluz de Salud destinará más de 150 millones de euros.