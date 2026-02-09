Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y sin incidencias destacadas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que se está constatando un "cambio de tendencia" en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, de manera que las últimas horas han transcurrido de manera "tranquila", y este martes se abordará la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, que es de situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. En estos momentos, en Andalucía hay 6.462 personas desalojadas de sus hogares como consecuencia del temporal.