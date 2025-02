Andalucía pedirá al Gobierno que Málaga sea sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la próxima semana va a instar al Gobierno de España a que Málaga sea la sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad, que queda pendiente conocer dónde se ubicará."No cabe duda que no hay mejor sitio, no cabe duda que no hay mejor ecosistema desarrollado ya para ubicar el Centro Nacional de Ciberseguridad que la ciudad de Málaga", ha señalado Sanz en su participación, junto con el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, en una reunión del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), ubicado en la capital malagueña.