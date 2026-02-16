Andalucía pide a Gobierno bonos de vuelos como en CCAA insulares mientras siga aislada por tren

Málaga, 16 de febrero de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha urgido este lunes al Ejecutivo central a "estudiar la posibilidad" de activar "bonificaciones" en billetes de avión para Andalucía al estilo de las que tienen Canarias y Baleares por su insularidad --de hasta un 75% de descuento--, mientras la comunidad andaluza "está aislada" por tren al haberse suspendido las conexiones ferroviarias con Madrid tras el "trágico accidente" de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas. Así lo ha planteado la consejera portavoz en una atención a medios en Málaga tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, para conocer el impacto que dicho aislamiento ferroviario está teniendo en el sector empresarial andaluz.