Andalucía pide al Gobierno mismo ERTE que en la pandemia para los afectados por el temporal

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha pedido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo, "que autorice los ERTE en las mismas condiciones que se hizo durante la pandemia" para los damnificados por los efectos de los temporales, ya que "desgraciadamente estamos sufriendo unas inclemencias climatológicas enormes", ha apuntado. En declaraciones a los periodistas este viernes en Torremolinos (Málaga), junto a la alcaldesa, Margarita del Cid, en una visita al Centro Comercial Abierto Torremolinos Abierto, la consejera ha solicitado al Ejecutivo central a que "tenga un abordaje similar al que hizo en los ERTE en la pandemia".