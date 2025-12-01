Andalucía pide romper con el estigma del Sida y anima a hacerse las pruebas para frenar al VIH

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento, "especialmente a los jóvenes", para "cerrar definitivamente la puerta al estigma" asociado a las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente el VIH/Sida, porque "es también la mejor forma de terminar con la epidemia".Antonio Sanz, que ha clausurado el acto conmemorativo del Día Mundial del Sida organizado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica celebrado en el Ateneo de Sevilla, ha incidido en que "el estigma y la discriminación aumentan el riesgo de adquirir el VIH, merman el acceso a los servicios y profundizan en la marginación y la violencia".