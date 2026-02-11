Andalucía pide usar su superávit para la recuperación sin que cuente en la regla de gasto

La Junta de Andalucía ha pedido este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los recursos extraordinarios que la administración autonómica vaya a invertir para afrontar los daños ocasionados por los fuertes temporales que han azotado a la comunidad "no computen a efectos de déficit ni de la regla de gasto".Así lo ha pedido la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a María Jesús Montero.(Fuente: Junta de Andalucía)