Andalucía pone en marcha el Grupo Titán de la Policía Adscrita para la seguridad turística

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el Grupo Titán (Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), un cuerpo especializado que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico en la comunidad.