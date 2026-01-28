Andalucía registra 2.505 incidencias, sin heridos graves, y la Junta pide "no bajar la guardia"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad andaluza ha registrado un total de 2.505 incidencias entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región, de las cuales 1.596 se han producido este miércoles. "Ninguna de ellas ha sido grave, y la caída de árboles y otros elementos del mobiliario urbano ha sido el tipo de incidencia más frecuente", ha explicado Sanz, quien ha pedido a la población "no bajar la guardia".