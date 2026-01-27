Andalucía registra más de 800 incidencias y prevé "una nueva borrasca el domingo"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad andaluza ya ha registrado más de 800 incidencias por el paso de la borrasca 'Joseph'. Además, ha alertado de que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "el domingo podría llegar otra borrasca que afectaría a la comunidad de manera intensa".Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada esta noche y a la que ha asistido Europa Press, señalando que "fenómenos costeros y lluvias forman un cóctel que merece la preocupación, la alerta y, por supuesto, la prevención por parte de toda la sociedad".