Por Andalucía va "con ganas" al debate para ver "que hace Moreno cuando no está en un decorado"

Cádiz, 4 de mayo de 2026. La candidata de Por Andalucía por Cádiz, Esperanza Gómez, ha asegurado que desde la coalición están "con ganas e ilusión" para afrontar el debate electoral que se celebra este lunes en RTVE y que va a contar con la participación del candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. "Queremos ver qué es lo que hace Moreno cuando no está ante un decorado rompiendo una cinta y hablando a una Andalucía que no existe y se tiene que enfrentar de verdad a hablar de las medidas que realmente afectan e importan a todos los andaluces", ha asegurado la candidata en una atención ante los medios en Cádiz. (Fuente: Por Andalucía)