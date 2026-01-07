Andalucía valora "dispositivo coordinado, riguroso y técnico" para mitigar efectos de borrasca

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado este miércoles el "dispositivo coordinado, profesional, riguroso y basado en criterios técnicos" desplegado por la Junta de Andalucía para mitigar los efectos de la borrasca Francis, que ha tenido especial incidencia en las provincias de Cádiz y Málaga.En declaraciones a los medios en un acto en Roquetas del Mar (Almería), ha resaltado que la Junta "ha vuelto a ponerse al frente" del dispositivo diseñado para unos días "complicados" en los que se han tenido que tomar "decisiones difíciles" para garantizar la "seguridad" de los vecinos de las zonas más afectadas por las lluvias.