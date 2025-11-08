De Andrés asegura que "partidos hay muchos, pero proyectos, dos, el de Bildu y el del PP"

El líder del Partido Popular Vasco, Javier De Andrés, ha asegurado que "partidos hay muchos, pero proyectos ideológicos, dos, el de Bildu y el del PP", ha reiterado, para referise a su partido como el de "la centralidad y el futuro". Así ha hablado De Andrés este sábado en San Sebastián las jornadas del PP Europeo 'Diálogos europeos'. De Andrés ha denunciado que en Euskadi el Gobierno Vasco de PNV y PSE-EE está instalado en un modelo de "izquierda radical", porque "en el País Vasco hay muchos partidos políticos, pero modelos ideológicos hay dos, uno es el que se lleva adelante" jeltzales y socialistas, que, a su juicio, no lo lideran ninguna de esas formacIones, sino que "lo lidera Bildu" y otro, "que es el del PP".