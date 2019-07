Publicado 18/07/2019 16:45:42 CET

La candidata a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ante la petición de Podemos de tres Consejerías, se ha mostrado clara: "He dicho que el Gobierno de coalición es sinónimo de consejerías, si no hay una coalición que asegure la mayoría absoluta, no". "Lo que les hemos ofrecido son políticas de futuro para mejorar la vida de los riojanos. Éste era un discurso caval, según los datos de las urnas, porque nosotros no vamos a entrar en mercadeos ni mercadillos", ha asegurado.