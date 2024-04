El candidato a lehendakari por el PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido de que solo los socialistas vascos serán el "dique de contención" para que EH Bildu no gobierne en Euskadi y ha acusado al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, de no decir "ni mu" cuando Arnaldo Otegi asegura que está dispuesto a pactar con los jeltzales. Además, pedido el voto a "los descontentos con la gestión del PNV" y "no quieren aventuras independentistas".(Fuente: PSOE)