Un año de la elección de León XIV: de Papa "discreto" a "líder" mundial por la paz

Madrid, 8 de mayo de 2026. Este 8 de mayo se cumple un año de la elección del cardenal estadounidense y agustino Robert Prevost como el 267 Papa de la Iglesia Católica. Son 12 meses en los que los católicos han podido conocer a un Pontífice "discreto", con una forma de ser distinta a la de Francisco, pero que se ha convertido en un "líder" mundial por la paz, alzando la voz siempre "con el Evangelio", y "sin amedrentarse" frente a los ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump, según aseguran expertos. (Fuente: VaticanNews/Lusa/WH)