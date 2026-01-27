Antxon Alonso: "Contestaría muy a gusto, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado"

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, ha acudido este martes al Parlamento de Navarra para comparecer en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, al estar investigado en el Tribunal Supremo. Sin embargo, sí ha interrumpido su silencio en algún momento del interrogatorio que le ha estado formulando el portavoz de UPN. "Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado", ha dicho. En ese sentido, al inicio de la comparecencia Alonso ha leído un breve texto en el que expresa "el máximo respeto que desempeña el Parlamento de Navarra en el control de la actuación pública y en defensa del interés general", pero "dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar".