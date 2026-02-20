Publicado 20/02/2026 12:38:11 +01:00CET

Una app que facilita la interacción vecinal gana el concurso para imaginar el hogar del mañana

Málaga, 20 de febrero de 2026. El proyecto ReGather ha ganado el concurso Homesreset, una iniciativa de IKEA y el Museo Casa Natal Picasso de Málaga para animar a jóvenes españoles de entre 18 y 35 años a imaginar cómo serán los hogares del futuro y abordar los retos sociales, demográficos, económicos y climáticos de la sociedad de 2040. Homesreset se inspira en la figura de Pablo Picasso, un artista adelantado a su tiempo y con una extraordinaria capacidad para entender la realidad de una forma nueva y original. El ganador ha sido elegido por un jurado compuesto por representantes de IKEA, el Museo Casa Natal Picasso y un miembro independiente. Con esta iniciativa, IKEA busca impulsar una reflexión colectiva sobre cómo diseñar hogares adecuados a la sociedad del futuro. Homesreset se enmarca dentro de las alianzas que IKEA ha mantenido en los últimos meses con diferentes museos españoles, como el Disseny Hub Barcelona, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Guggenheim de Bilbao.