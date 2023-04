El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha asegurado que la mejor manera de "escuchar a Cataluña" es dejar que se exprese en las urnas. Para ello, "recomienda" a la oposición escuchar a la ciudadanía de Cataluña siempre y "no solo el día de Sant Jordi". Aragonés ha añadido que "votar nunca es una trampa" y que las políticas de aquellos que no defienden este acto "no es un modelo de confianza para la ciudadanía".

