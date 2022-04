Aragonès sobre el catalán en la escuela: "O regulamos nosotros o regularán los tribunales"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles la modificación de la Ley de política lingüística impulsada por el PSC, ERC, Junts y los comuns --aunque posteriormente Junts se descolgó del acuerdo-- y ha advertido: "O regulamos nosotros o regularán los tribunales. Por tanto, regulemos nosotros que siempre lo haremos a favor del modelo que hemos defendido conjuntamente".Lo ha dicho en la sesión de control al presidente durante el pleno del Parlament, después de que la presidenta de la CUP en la Cámara, Dolors Sabater, haya pedido retirar esta proposición de ley porque cree que acaba con el modelo de inmersión lingüística: "Hace años que decimos que la inmersión es un consenso de país y un modelo pedagógico internacional. Ustedes ahora se venden la lengua".Para la diputada 'cupaire', esta iniciativa adopta el marco legal del 25% de castellano en las escuelas y el espíritu de las campañas del PP, Cs y Vox contra la inmersión: "Lo que no contábamos es que en contra nuestra estarían ustedes participando"."Nosotros no nos vendemos la lengua", ha replicado Aragonès, que ha afeado a Sabater utilizar esta expresión y ha asegurado que no pueden cuestionar que el Govern defiende el catalán y el modelo de inmersión.Ha subrayado la necesidad de actualizar el consenso a favor de la inmersión lingüística dando "seguridad jurídica" a los docentes para que las medidas que adopten no acaben siendo anuladas por los tribunales.El jefe del Ejecutivo catalán también ha argumentado que se debe partir de la defensa del modelo actual y que la lengua no debe ser "solo de parte" del independentismo, sino de toda la población de Catalunya.APOYA A CAMBRAYLa líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha preguntado al presidente si cree que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, debe continuar en el cargo ante las huelgas de docentes porque "sigue sin llegar a acuerdos con sindicatos y familias".Aragonès ha reiterado su apoyo a Cambray, ha pedido a los sindicatos sentarse en la mesa de negociación para buscar un acuerdo y ha defendido que, según él, muchas de las demandas que hacen ya se están aplicando por parte del Govern, aunque ha mantenido que no modificará el avance del curso escolar porque considera que es una "buena medida".Por parte de ERC, el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, ha reivindicado las medidas del Govern en educación como la gratuidad del P2 y ha apostado por reeditar los consensos a favor de la inmersión lingüística que "alejen los tribunales de las aulas".El presidente del Govern ha repasado algunas de las medidas que está impulsando el Ejecutivo para llevar a cabo la "transformación educativa", como la gratuidad del P2 o la eliminación de los conciertos a los centros educativos que segregan por sexos, porque considera que son una garantía de igualdad de oportunidades para toda la población.(Fuente: Parlament Catalunya)