Aragonès celebra el acuerdo con los comuns y pide a la mayoría independentista "seguir trabajando"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este lunes que, como jefe del Ejecutivo, ha llegado a un acuerdo con los comuns para que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2022 siga su trámite parlamentario y ha defendido que la mayoría independentista que le invistió presidente no está rota.Aragonès ha explicado que los "presupuestos son buenos para la mayoría de Catalunya", además de transformar y mejorar "la vida de los ciudadanos".También el presidente de la Generalitat ha asegurado que no contempla "otro escenario que no sea el de aprovechar estos presupuestos" y ha mencionado a la CUP, para destacar que "el objetivo era aprobar los presupuestos" y que el "objetivo se ha conseguido", a pesar de la enmienda a la totalidad presentada por la CUP días atrás.