Aragonès se compromete a retirar la partida del Hard Rock para convencer a la CUP

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantizado este viernes que el Govern retirará la partida de los Presupuestos de la Generalitat de 2022 de 120 millones de euros destinada al proyecto del Hard Rock, antes conocido como BCN World: "No hay ningún problema". Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, tras la primera visita institucional que ha hecho a la ciudad desde que fue investido presidente, después de que el Govern haya ofrecido a la CUP incluir en los Presupuestos una disposición adicional en la que se compromete a no gastar dinero público para el Hard Rock. Aragonès ha explicado que la partida prevista en las cuentas para este proyecto se trata de una cuestión técnica, pero que "no hay ningún problema en que se pueda retirar".