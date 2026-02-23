Los pequeños municipios madrileños aumentan un 16% su población y Getafe desplaza a Fuenlabrada como el 5º más grande

EL consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado los datos de población en la sede de la viceconsejería de Justicia y Víctimas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aumentado su población en las tres franjas más sensibles a la despoblación desde 2019, destacando el +15,77% en los municipios más pequeños --menos de 2.500 vecinos--, mientras que Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés y Getafe, que desplaza a Fuenlabrada, son las ciudades más grandes de la región.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha presentado este lunes en la sede de la viceconsejería de Justicia y Víctimas un análisis elaborado por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para el periodo 2019/25.

Destaca el incremento también de un 14% en los municipios inferiores a 5.000 y una subida de habitantes del +11,22% en las ciudades por debajo de los 20.000 vecinos, destacando el crecimiento en localidades pequeñas como Robregordo y Torrelaguna.

En cuanto a la distribución geográfica, el consejero ha explicado que prácticamente la mitad de los madrileños vive en la capital y en la corona metropolitana (91%) y el resto en zonas rurales, con una edad media de en torno a 43 años.

Es el caso de Madrid capital (3.506.730), junto con Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734) y Getafe (193.238), que por primera vez asciende hasta la quinta posición, desplazando a Fuenlabrada (190.076). Estos abarcarían más de la mitad de la población de la región. Esta última localidad del sur es la única de este grupo que ha perdido población desde 2024.

Por su parte, Coslada es el municipio en el que viven más vecinos por kilómetro cuadrado: 6.680. Por el contrario, en las zonas rurales encontramos municipios como Puebla de la Sierra que, con sus 98 vecinos empadronados, no llega a los 2 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la Sierra Norte, formada por 44 pueblos, seis municipios tienen menos de 100 vecinos, destacando Robregordo como el que presenta el mayor crecimiento proporcional de habitantes en el último año, pasando de 73 residentes en 2024 a 79 en 2025; o Madarcos, que se sitúa como el más pequeño de todos, con 69 habitantes.

En esta misma zona, Prádena del Rincón sobresale por su mayor proporción de población infantil de 0 a 4 años. Mientras que, Patones se mantiene en 2025 como el municipio con mayor tasa de mujeres, con un promedio de 6 mujeres por cada 5 hombres.

CRECIMIENTO SIMILAR DEL SUDESTE Y SUDOESTE

Las zonas sudeste y sudoeste han seguido trayectorias similares en los últimos cinco años creciendo ambas por encima del +14%. En el este metropolitano destaca Paracuellos de Jarama (27.650 habitantes) como el municipio que cuenta con la población más joven, con una edad media de 37,7 años, seguido de Villalbilla, en el sudeste, (18.687 habitantes) con una media de 38.

Mientras que Arroyomolinos es el municipio con menor edad media en 2025 de toda la Comunidad de Madrid (36,24 años) y también el que presenta un mayor grado de juventud de los menores de 15 años. También resalta Pozuelo del Rey por haber cuadruplicado su población en los últimos 20 años y Carabaña, por ser el municipio de menos de 5.000 habitantes que más personas ha empadronado en el sudeste desde 2019.

Por su parte, en el sudoeste, destacan Arroyomolinos y Navalcarnero por abarcar el pasado año el 40% de los nacimientos de la zona, mientras que en el caso de Aldea del Fresno y Santa María de la Alameda, ambos dos sobresalen por crecer un 23% y un 26% desde el año pasado, respectivamente.

MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

En la actualidad, la región cuenta con 142 municipios por debajo del umbral de los 20.000 habitantes, abarcando el 67,3% del territorio y albergando, únicamente, al 8,8% de la población total (628.545 en 2025). No obstante, desde 2019 han experimentado un importante crecimiento poblacional del +11,22% frente al +3,61% del resto de España.

Esta franja contaba en 2005 con 151 municipios, sin embargo, el crecimiento de varios de ellos ha hecho disminuir esta cifra en la actualidad. Es el caso de Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Humanes de Madrid, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Martín de la Vega, Torrelodones o Villanueva de la Cañada.

Hacia estas pequeñas localidades se dirige especialmente el programa Pueblos con Vida, para el que el Gobierno regional destina más de 155 millones hasta 2026 y cuyas medidas están cumplidas al 95%.

MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 y 2.500 HABITANTES

De otra parte, 96 son los municipios de menos de 5.000 habitantes, que abarcan el 40% de la superficie de la región y superan el 2,22% de la población total (158.545 en 2025). Desde 2019 han crecido casi un +14%, doce puntos más que la media nacional.

En la Sierra Norte, el municipio de Torrelaguna ha superado por primera vez en 2025 la barrera de los 5.000 habitantes, mientras que Valdetorres de Jarama lo hizo en 2024. Si nos fijamos en la franja de población de menos de 2.500 habitantes, la componen 70 pueblos, abarcando el 28% del territorio y representando únicamente al 1% de la población total con casi 64.400 censados.

En los últimos cinco años, tiene un aumento muy por encima del resto de España con un +15,77%. Esto supone un ritmo de crecimiento 14 veces mayor que los municipios de esta población a nivel nacional (+1,13%). Desde 2019, tres municipios superan por primera vez este umbral: Chapinería (2.705 habitantes), Fresno de Torote (2.561) y Venturada (2.622).

Otro de los grupos de población a los que el Ejecutivo autonómico está destinando importantes recursos es la de menos de 1.000 habitantes, que suponen el 14,54% del territorio, aunque representan únicamente al 0,23% de la población.

Entre 2019 y 2025 seis de ellos destacan por haber registrado los mayores crecimientos proporcionales de población en toda la región. Es el caso de La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Puebla de la Sierra, Robledillo de la Jara, Robregordo y Madarcos.

En este mismo periodo, mientras que los municipios del resto de España han experimentado un crecimiento muy limitado (+0,10%), en el caso de la Comunidad de Madrid este ha sido del +16,56%, 165 veces superior al nacional. Respecto al pasado año, el incremento es del casi 2% para el conjunto de sus municipios, frente al -0,34% del resto de España.