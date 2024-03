Aragonès pide a los partidos no usar los "argumentos de extrema derecha" para contrarrestarla

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a los partidos no utilizar los "argumentos de la extrema derecha" para contrarrestarla, pensando que evitarán una hipotética entrada en el Parlament. "Sugeriría a todos los partidos políticos que, si no queremos dejar espacio a la extrema derecha, no pasemos a utilizar los argumentos de la extrema derecha. Cuando los conservadores franceses han dicho lo mismo que Le Pen, para intentar contrarrestar a Le Pen, han hecho más grande a Le Pen", ha constatado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

