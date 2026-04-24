Arasti: "Esta sociedad tiene la puerta abierta a nuevos compañeros de viaje"

Pamplona, 24 de abril de 2026. El Gobierno de Navarra ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra para constituir una sociedad de inversión público-privada con el fin de apoyar proyectos industriales en la Comunidad foral. Las tres partes se han comprometido a impulsar esta sociedad aportando conjuntamente una cifra de hasta 45 millones de euros para "proyectos industriales que supongan un impulso y una mejora objetiva del sector productivo de la Comunidad foral", en palabras del consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo, José Luis Arasti. Cada socio aportará 15 millones de euros. El Gobierno impulsa este proyecto a través el Instituto Navarro de Inversiones (INI). (Fuente: Gobierno de Navarra)