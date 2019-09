Árbol de los deseos para concienciar sobre la Fibrosis Pulmonar Idiopática

Publicado 16/09/2019 18:02:42 CET

Entre 7.500 y 10.000 personas sufren en España Fibrosis Pulmonar Idiopática, una enfermedad respiratoria rara, grave y difícil de diagnosticar. Con el objetivo de dar a conocer esta patología, Boehringer Inhelgeim y las asociaciones de pacientes FEDER y AFEFPI instalarán durante este mes un gran árbol de los deseos en la entrada de cuatro hospitales españoles. Se trata de la iniciativa “Tu voz importa: Embajadores FPI” y se celebra con motivo de la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. Durante esta semana también se han organizado otras actividades científicas relacionadas con la enfermedad, como el encuentro State of the Art in CHEST Imaging. Una cita que ha reunido a más de 90 especialistas, donde se han abordado temas como los retos en el diagnóstico o la actuación precoz, desde un enfoque multidisciplinar. Los especialistas aseguran que una actuación rápida es fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Visibilizar esta enfermedad minoritaria es el primer paso para acelerar el diagnóstico y mejorar la calidad de vida de los pacientes.