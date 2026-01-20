La Guardia Civil de La Rioja localiza y detiene, en un año, a 179 personas reclamados por los juzgados de toda España - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de sus Unidades de Seguridad Ciudadana en La Rioja, ha desarrollado una actividad constante, coordinada y estratégica que ha permitido, durante el año 2025, la detención de 179 personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención, personación o ingreso en prisión.

Estas actuaciones se han llevado a cabo mediante dispositivos de verificación desplegados en núcleos urbanos y puntos clave de la red viaria de la comunidad autónoma. Los agentes realizan controles selectivos de vehículos y personas, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos.

DETENCIONES DISTRIBUIDAS EN 38 MUNICIPIOS DE LA RIOJA

Gracias a estos operativos, los agentes han localizado y detenido a fugitivos de la justicia en numerosas localidades riojanas, incluyendo Agoncillo (3), Albelda de Iregua (3), Alberite (1), Alcanadre (1), Aldeanueva de Ebro (3), Alesón (2), Alfaro (10), Arnedillo (1), Arnedo (13), Autol (1), Badarán (1), Briones (1), Calahorra (47), Ceninero (1), Casalarreina (1), Haro (12), Herce (2), Hormilla (2), Hormilleja (1), Huercanos (2), Lardero (13), Logroño (7).

Además, en Murillo de Río Leza (1), Nájera (11), Nalda (3), Navarrete (7), Ocon (1), Ojacastro (1), Pradejón (4), Quel (1), Rincón de Soto (3), San Vicente de la Sonsierra (1), Santa Eulalia (1), Santo Domingo de la Calzada (5), Torremontalbo (4), Ventosa (1), Villalobar de Rioja (1) y Villamediana de Iregua (6).

Las 179 personas detenidas eran reclamadas por juzgados de diferentes puntos del país, incluyendo Badajoz, Barcelona, Bilbao, Calahorra, Castro Urdiales, Haro, Logroño, León, Madrid, Málaga, Quart de Poblet, Reus, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Vitoria, Viveiro y Zaragoza.

Los delitos por los que estas personas estaban siendo buscadas son variados y comprenden robos con fuerza, hurtos, lesiones, estafas, tráfico de drogas, delitos contra la seguridad vial, agresión sexual, quebrantamientos de órdenes de protección, entre otros.

La importancia de una vigilancia activa y sostenida La eficacia de estos operativos pone de manifiesto la relevancia de mantener una vigilancia activa y sostenida en los núcleos urbanos y en la red viaria, consolidando esta labor como una herramienta esencial para la localización y detención de individuos declarados en rebeldía judicial.

El objetivo final es garantizar que estas personas sean presentadas ante la autoridad judicial competente o ingresen en un centro penitenciario para cumplir la condena que les ha sido impuesta, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de la sociedad.