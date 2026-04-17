Arranca la agenda de María Corina en Madrid con una ovación en 'Génova' y respaldada por Feijóo

Madrid, 17 de abril de 2026. Con una fuerte ovación. Así ha sido recibida la líder opositora venezolana María Corina Machado en la sede nacional del Partido Popular, donde ha arrancado este viernes la agenda de la dirigente en Madrid. En unas declaraciones frente a la cúpula nacional del PP, su líder, Aberto Núñez Feijóo, ha defendido el apoyo de su formación a la causa de Maria Corina. "El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha asegurado, haciendo referencia a la llegada de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto madrileño en 2020, donde fue recibida por el exministro José Luis Ábalos. (Fuente: Europa Press, PP, Agencia Lusa)