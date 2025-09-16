Arranca en Euskadi la tercera campaña de vacunación de bebés contra la bronquiolitis aguda

Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, ha iniciado este lunes la inmunización de bebés contra la bronquiolitis aguda, que se centrará principalmente en todos los recién nacidos, los bebés prematuros y los niños y niñas menores de 2 años con alguna enfermedad crónica. Es la tercera vez que se pone en marcha esta campaña, que cuenta con una "muy buena acogida y una respuesta impresionante" por parte de los padres y que el pasado año logró "reducir la hospitalización y la atención hospitalaria hasta en un 80%", según ha explicado Isusko Eguren, enfermero del área de pediatría del centro de salud de Sopela (Bizkaia).