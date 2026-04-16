Publicado 16/04/2026 17:55:56 +02:00CET

Arranca la segunda edición de ‘El Reto de MasterChef’

Madrid, 16 de abril de 2026. El Bernabéu Market ha acogido la presentación de la segunda edición de 'El Reto de MasterChef'. Una competición gastronómica que combina el formato digital y presencial paraseleccionar a un grupo de cocineros que pasarán directamente al casting de la próxima edición del programa televisivo. El acto ha contado con la presencia de embajadores, team leaders, y concursantes de la edición anterior. Raquel Meroño, Rubén García, Luzu y los influencers Chefenials y Daniel del Toroson algunos de los rostros conocidos que han acudido a la presentación del proyecto, que contarácon el humorista Alex O'Dogherty como comentarista. Durante la jornada, se han presentado también las novedades de esta segunda edición,que invita a los participantes a aprender y disfrutar de la cocina independientemente de su nivel. Tras una primera edición con más de 7.000 participantes, El Reto de MasterChefregresa en 2026 con una propuesta más participativa que reúne a los principales actores deluniverso gastronómico.