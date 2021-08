La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este miércoles la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación a las devoluciones de los menores de Ceuta. A su juicio, el ministro "no solo hace chapuzas", sino que también "es opaco" y "pretende decir que la competencia" con los menores extranjeros no acompañados "no es suya".(Fuente: Congreso)