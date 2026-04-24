Arte, música, viajes y cultura conectan con la cerveza y le dan la vuelta

Madrid, 24 de abril de 2026. Inspirada por su ritual de consumo, El Águila presenta "Limitadísimas", una nueva mirada a un elemento imprescindible de sus botellas: el culo. En esta colaboración, Walls, Miranda Makaroff, Pau Clavero y Mariang Maturana han transformado esta parte desapercibida en la auténtica protagonista. La presentación ha cobrado vida como una exposición de arte. Con los cuatro artistas como anfitriones y una banda sonora única, la jornada ha culminado por todo lo alto con la subasta en directo de cuatro piezas de la colección. Los 40 diseños exclusivos que forman esta exposición, creados con voz propia para convertir cada botella en una obra de arte, se podrán visitar en el Espacio TR31NTAYUNO los días 24 y 25 de abril. Esas 40 botellas estarán escondidas en bares y supermercados y cualquier consumidor puede conseguirlas haciendo el ritual y descubriendo si hay una obra de arte en el culo de su botella.