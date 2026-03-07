Artista fallera se enorgullece de que cada vez haya “más mujeres” firmando las fallas

Valencia, 7 de marzo de 2026. La artista fallera y directora del museo del Artista Fallero, Ángela Grau, se enorgullecía de que cada vez haya "más mujeres" firmando los proyectos de fallas y destacaba que "siempre" ha habido mujeres en los talleres trabajando "aunque firmara un hombre el proyecto" porque antiguamente cuándo la mujer no tenía faena en el hogar, "iba al taller a trabajar". Grau explicaba que las artistas falleras son las encargadas de diseñar el proyecto desde la idea hasta la construcción y celebraba que cada vez "hay más mujeres como artistas falleras".