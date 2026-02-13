La artista Kavita Parmar aborda el relevo generacional en Madrid Design Festival

La falta de relevo generacional es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los pequeños negocios y oficios tradicionales en España. Con el objetivo de dar visibilidad a este desafío, la artista Kavita Parmar ha creado 'Relevo Generacional' en colaboración con Amazon, un espacio inmersivo que conecta tradición, diseño y futuro en Madrid Design Festival.Este proyecto demuestra cómo el diseño y la tecnología pueden funcionar como aliados para favorecer la continuidad de los pequeños negocios y los oficios tradicionales.Los artesanos que participan en la instalación de Relevo Generacional en Madrid Design Festival son un claro ejemplo de cómo la tecnología puede amplificar estos saberes, abrir nuevas oportunidades para estos pequeños negocios y despertar el interés de nuevas generaciones por estos oficios.Actualmente, el 75% de las pymes españolas que venden en Amazon exportan sus productos fuera de España y superaron los 1.200 millones de euros en ventas internacionales en 2024.