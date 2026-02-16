El arzobispo de Sevilla aboga por una integración real y acogida solidaria de migrantes

"Una actitud solidaria con la acogida de migrantes por parte de la sociedad; una integración leal y real de aquellos, y una migración coherente y con un cierto orden, en lo que respecta a las administraciones. Son tres polos que han de funcionar al unísono porque si lo separas, viene el enfrentamiento y la polarización". En estos términos se expresa el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, en relación con el futuro Real Decreto de regularización de migrantes que prepara el Gobierno de España, que "garantizará el respeto a las obligaciones adoptadas a nivel europeo", asegura el Ejecutivo, después de la advertencia trasladada por Bruselas, recientemente, sobre la necesidad de que la iniciativa se ajuste al marco normativo comunitario.