Asesor Movimiento #QuieroCorredor: "Murcia tendrá la mejor infraestructura ferroviaria"

El ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo, ha afirmado este miércoles que la Región de Murcia "es la región más empantanada de todo el corredor", ya que, ha explicado, "todas las líneas, las cuatro que llegan a Murcia, están afectadas por las del corredor negro". No obstante, ha destacado que "cuando esté acabado, Murcia será la región con mejor infraestructura ferroviaria, de ancho internacional, excepto el tramo de Murcia hacia Cáceres, porque en principio no está dentro del corredor".