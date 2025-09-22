Así ha sido el Desayuno Socio-Sanitario de la ministra de Sanidad, Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que el departamento que dirige concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios que están realizando su labor en Gaza. Lo ha avanzado durante su participación en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, donde ha explicado que su departamento ha iniciado una consulta pública previa para el futuro Proyecto de Ley de Salud Digital, que busca regular la historia clínica digital interoperable y accesible en todo el territorio nacional y en la Unión Europea (UE), extendiendo también este derecho a los pacientes que acuden a la sanidad privada.(Fuente: Congreso/Unicef/Europa Press)