Así ha sido la tercera jornada del juicio por el caso mascarillas

Madrid, 9 de abril de 2026. La empresaria Carmen Pano ha ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, una cantidad que cree que guardaba relación con la petición de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Además, ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos "quería una casa" por intermediar en la licencia y, por ello, el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para que la disfrutara el entonces ministro de Transportes. (Fuente: TRIBUNAL SUPREMO/ EUROPA PRESS)