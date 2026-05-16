Publicado 16/05/2026 18:30:22 +02:00CET

Así viven la jornada de reflexión los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía

Sevilla, 16 de mayo de 2026. Andalucía afronta este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas y la incógnita de si repetirá o no la mayoría absoluta lograda hace casi cuatro años, para lo que volverá a ser clave la participación en las urnas, siempre más baja en convocatorias en solitario. Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía han mostrado cómo están viviendo la jornada de reflexión de este sábado 16 de mayo. (Fuente: Europa Press/PSOE/Por Andalucía/Adelante Andalucía/X)