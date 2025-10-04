Asistentes a la manifestación en apoyo a Palestina se ven como "un gran ejemplo internacional"

Algunos de los asistentes a la segunda marcha del día por el centro de Barcelona en apoyo a Gaza y para reivindicar el boicot a Israel han aseguradoque se ven como "un gran ejemplo internacional"."Hay que estar del lado correcto de la historia. ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos y a nuestros hijos si vimos un genocidio televisado y no hicimos nada?", se preguntan. Esta segunda marcha se produce tras la manifestación que ha empezado a mediodía en los Jardinets de Gràcia, en la que participaron unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 300.000 según los organizadores en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.