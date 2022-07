La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha manifestado que les preocupa el impuesto a la banca porque no es el momento de aplicarlo en un "momento de incertidumbre". "No es la medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos encima de la mesa", porque a su parecer "no controla la inflación" y "no ayuda a mejorar el crecimiento y el empleo".