Carmen Gámiz Valencia, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, asegura que no es adecuado usar el término 'lawfare': "Es grave porque esto va de calidad democrática de un país", ha dicho. Al tiempo que ha asegurado que tenemos que pensar qué país queremos ser: "Un estado democrático o totalitario porque si no hay separación de poderes, no hay democracia, no es razonable", ha dicho.